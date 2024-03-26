FT: на Украине считают, что ограничения ЕС на зерно Украины затянут конфликт

Ограничения в ЕС на ввоз агропродукции из Украины приведут к затягиванию украинского конфликта. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на заявление главы минпродовольствия Украины Николая Сольского.
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