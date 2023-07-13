Журналистка ван Денски: Зеленский неприятно поразил участников саммита НАТО

Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски заявила, что в кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упрёками украинского президента Владимира Зеленского в адрес альянса.
Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски заявила, что в кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упрёками украинского президента Владимира Зеленского в адрес альянса.
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