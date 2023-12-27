Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора одной из организаций Нижегородской области в сфере реализации автомобильного транспорта 53-летнего Вадима Смирнова.
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