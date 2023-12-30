Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Их закрыть просто не возможно, потому что крышуют их менты с очень большими погонами, ну сами наверное догадывается п...Официанты красивы...
  • Сергей Андросов
    Зеркально и по рогулям, эти ублюдки не достойны жить.Украинцы просят Р...
  • V K
    Вся Голландия ниже уровня моря, существует за счет дамб. Может как-то крайнюю дамбочку подрихтовать им абсолютно случ..."Решение принято"...

В Великобритании поймали старика, который 70 лет водил машину без прав

В Великобритании поймали старика, который 70 лет водил машину без прав

Он водил авто с 12 лет.В Великобритании поймали старика, который 70 лет водил машину без прав. На парковке супермаркета полицейские решили проверить его документы и обнаружили, что у мужчины, который водит машину с 12 лет, нет ни прав, ни страховки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх