Он водил авто с 12 лет.В Великобритании поймали старика, который 70 лет водил машину без прав. На парковке супермаркета полицейские решили проверить его документы и обнаружили, что у мужчины, который водит машину с 12 лет, нет ни прав, ни страховки.
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