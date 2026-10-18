О целесообразности разработки тяжелой дистанционно управляемой техники для СВО Явление новой тактики Основной вывод (пусть пока и предварительный), декларируемый на основе опыта СВО, – автоматизации и роботизации на войне быть.
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