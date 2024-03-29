В Геленджике пройдет форум инновационных технологий «Биотехмед-2024»

ГЕЛЕНДЖИК, 29 марта, ФедералПресс. С 7 по 8 октября этого года на площадке культурно-делового центра «Геленджик Арена» пройдет международный форум инновационных технологий в фармацевтической и медицинской отрасли «Биотехмед-2024».
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