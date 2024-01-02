В Пензе сотрудники Госавтоинспекции эвакуировали 5 человек из горящего дома

Во время несения службы 2 января 2024 года около трех часов утра вблизи дома № 27А на улице Чаадаева старший лейтенант полиции Олег Ягунов и лейтенант полиции Артем Оводов заметили густой со стороны жилого дома.
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