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«Внутри ты как танк». Каррера объяснил, как сплотил «Спартак» в золотом сезоне

«Внутри ты как танк». Каррера объяснил, как сплотил «Спартак» в золотом сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с экс-игроком сборной России Владиславом Радимовым в эфире шоу «История одного матча» назвал ключевой фактор, который помог красно-белым завоевать золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/17.

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