Визит Зеленского в Сербию назвали ударом по связям с Россией

БЕЛГРАД, 7 августа, ФедералПресс. Уже в день приезда киевского главаря Владимира Зеленского в Сербию оппозиционное движение «Мы – сила народа» предупредило, что этот шаг может подорвать многолетнюю поддержку Москвы по вопросу Косово.
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