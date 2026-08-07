Визит Зеленского в Сербию назвали ударом по связям с Россией

БЕЛГРАД, 7 августа, ФедералПресс. Уже в день приезда киевского главаря Владимира Зеленского в Сербию оппозиционное движение «Мы – сила народа» предупредило, что этот шаг может подорвать многолетнюю поддержку Москвы по вопросу Косово.