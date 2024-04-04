NASA сообщило дату запуска первой пилотируемой миссии Starliner

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner / © NASA / Frank Michaux Starliner должен будет доставить астронавтов NASA Суни Уильямс и Бутча Уилмора на космическую станцию, совершив стыковку с передним портом модуля «Гармония».
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