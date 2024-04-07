Пик наводнения в Оренбургской области ожидается 9 апреля

Ситуация начнёт стабилизироваться только после 20 апреля.фото: t.me/pojarnoe_depo--> Стабилизацию паводковой ситуации в Оренбургской области ожидают после 20 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.
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