Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ион попов
    Выколоть глаза!Осужденный за тер...
  • Наталья Эрнст
    Он подбивает Трампа на войну с Россией, типа: Идите отбейте у России земли и всё получите..Аналитик Меркурис...
  • Сергей Храмов
    Вопрос сколько надо ядерных бомб или ракет Орешник с ядерными зарядами или в безядерным БЧ, чтобы уничтожить ядерный ...Полковник Ходарен...

Синоптик Ильин: в выходные в Москве и Подмосковье будет солнечно и тепло

Синоптик Ильин: в выходные в Москве и Подмосковье будет солнечно и тепло

В предстоящие выходные в Москве и Московской области прогнозируется хорошая, солнечная погода. Осадков не ожидается, а максимальное атмосферное давление, о котором предупреждали жителей столичного региона, придется на субботу, сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх