Синоптик Ильин: в выходные в Москве и Подмосковье будет солнечно и тепло

В предстоящие выходные в Москве и Московской области прогнозируется хорошая, солнечная погода. Осадков не ожидается, а максимальное атмосферное давление, о котором предупреждали жителей столичного региона, придется на субботу, сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.