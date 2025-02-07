Синоптик Ильин: в выходные в Москве и Подмосковье будет солнечно и тепло

В предстоящие выходные в Москве и Московской области прогнозируется хорошая, солнечная погода. Осадков не ожидается, а максимальное атмосферное давление, о котором предупреждали жителей столичного региона, придется на субботу, сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
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