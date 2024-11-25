Новый фармацевтический горизонт: курганский завод «Синтез» планирует покорить международный рынок препаратов

Фармацевтический завод «Синтез», который расположен в Кургане и является производственной площадкой компании «Биннофарм Групп», получил сертификат GMP от министерства здравоохранения Республики Узбекистан.
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