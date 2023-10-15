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Российский СУ-27 отогнал от побережья Черного моря американский беспилотник

Российский СУ-27 отогнал от побережья Черного моря американский беспилотник

Российский СУ-27 отогнал от побережья Черного моря американский беспилотникСегодня российскими средствами контроля воздушного пространства над Черным морем  обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.

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