Российский СУ-27 отогнал от побережья Черного моря американский беспилотник

Российский СУ-27 отогнал от побережья Черного моря американский беспилотникСегодня российскими средствами контроля воздушного пространства над Черным морем обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.
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