МО: экипаж Ка-52 уничтожил группу диверсантов ВСУ на харьковском направлении

Для удара использовались неуправляемые ракеты Экипаж ударного вертолета Ка-52 успешно ликвидировал диверсионно-разведывательную группу украинской армии на харьковском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
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