Не стучит. Ученые назвали тест, предсказывающий риск сердечного приступа

Ученые из Швеции в рамках своей работы создали простой опросник, который каждый человек может использовать самостоятельно дома, чтобы определить риски развития сердечного приступа.
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