В Курской области бойцам спецназа «Ахмат» удалось за пять дней отбросить украинских военных ВСУ на 1,5 км к границе на участке шириной около 7 км, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира батальонной тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным Каштан.