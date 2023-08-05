Daily Storm

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Танкер «Сиг» получил пробоину при атаке морского беспилотника ВСУ

Танкер «Сиг» получил пробоину при атаке морского беспилотника ВСУ

Инцидент произошел на подходе к Керченскому проливуТанкер «Сиг» вечером 4 августа получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона, сообщает Росморречфлот.

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