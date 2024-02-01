События в истории России 2 февраля: закончилась Сталинградская битва, состоялся запуск ядерной ракеты на Капустином Яре, был издан указ о создании Балтийского флота Анна ЧернышоваВ истории Российского государства существует множество важных дат, и одной из них является 2 февраля.
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