События в истории России 2 февраля: закончилась Сталинградская битва, состоялся запуск ядерной ракеты на Капустином Яре, был издан указ о создании Балтийского флота Анна ЧернышоваВ истории Российского государства существует множество важных дат, и одной из них является 2 февраля.