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Всё о женщинах

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  • Dushka
    Дети и не знают, наверное, что такое Советский Союз)))))Психолог Наумова:...
  • Румина Мавлеева (Саитова)
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Психолог Наумова: детям важно рассказывать про 9 Мая

Психолог Наумова: детям важно рассказывать про 9 Мая

Детский и семейный психолог Наталья Наумова в беседе с RT объяснила, как правильно рассказать ребёнку про праздник 9 Мая и с какого возраста можно начинать знакомить его с историческими событиями.

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Комментарии
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Румина Мавлеева
Детям в школе говорят 9 мая праздник Победы и победила Россия. Я говорю внучке. победил советский союз... А она говорит нет Россия,так нам сказала учительница. .ну и вот. что мы потом в конце получим.(3 класс)
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11 час.
D
Dushka
Дети и не знают, наверное, что такое Советский Союз)))))
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4 час.
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