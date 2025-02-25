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Царьград

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Канада укрепляет разведывательные связи с Европой на фоне разногласий с США

Канада укрепляет разведывательные связи с Европой на фоне разногласий с США

Канада собирается усилить обмен разведданными с европейскими странами на фоне разногласий с США по Украине.

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