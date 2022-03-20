Эндокринолог рассказала о пользе отказа от мяса

Врач высшей категории Ирина Филатова рассказала о важности периодического отказа от мяса. Доктор медицинских наук, профессор, врач гинеколог-эндокринолог объясняет, что однодневный отказ от мяса в течение недели благотворно сказывается на здоровье.
Врач высшей категории Ирина Филатова рассказала о важности периодического отказа от мяса. Доктор медицинских наук, профессор, врач гинеколог-эндокринолог объясняет, что однодневный отказ от мяса в течение недели благотворно сказывается на здоровье.
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