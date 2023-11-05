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В ВСУ заявили о намерении активизировать использование дронов зимой

В ВСУ заявили о намерении активизировать использование дронов зимой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены активизировать использование дронов зимой. Об этом 4 ноября заявил начальник главного управления боевых ударных систем генштаба ВСУ Сергей Баранов в интервью Independent.

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