В ВСУ заявили о намерении активизировать использование дронов зимой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены активизировать использование дронов зимой. Об этом 4 ноября заявил начальник главного управления боевых ударных систем генштаба ВСУ Сергей Баранов в интервью Independent.
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