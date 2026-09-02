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Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на миллиарды евро для ПВО

Запрос Украины на финансирование ПВО Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Украины к Евросоюзу на выделение нескольких миллиардов евро для приобретения средств противовоздушной обороны (ПВО).

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