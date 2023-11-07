В чем польза и вред кукурузы для здоровья человека

Кукуруза — это злак, который мы привыкли чаще видеть в консервированном виде. Между тем это растение хорошо растет практически на любом дачном участке, не требуя никаких особенных условий, поэтому вырастить свежую кукурузу не представляется сложным даже для новичка в области садоводства.
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