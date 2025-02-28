«Объяви о новых целях СВО! Трамп — это капитуляция»: Путину посоветовали избегать переговоров

Политолог Игорь Скурлатов призвал обозначить яснее территориальный вопрос в украинском конфликте. По его мнению, территориальные цели специальной военной операции (СВО) остаются предметом обсуждения и споров.
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