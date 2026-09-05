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Владимирские новости

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Кросс нации во Владимире перенесли из-за непогоды

Кросс нации во Владимире перенесли из-за непогоды

Кросс перенесли из-за штормового предупреждения: ожидается сильный дождь, гроза и ветер до 15–17 м/с.

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