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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо о 5:1 с «Айнтрахтом»: «Мои ассистенты здорово меня заменили. «Байер» сыграл очень профессионально» 

«Конечно, сегодня было по-другому, потому что я сидел на трибуне (Алонсо был дисквалифицирован на этот матч из-за перебора желтых карточек – прим.

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