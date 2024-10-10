Telegram разрабатывает аналог YouTube: новые возможности для пользователей и конкуренция с гигантом видеохостинга Ольга Вайленко5 октября разработчики популярного мессенджера Telegram объявили конкурс на создание нового видеоплеера, который может стать серьезной альтернативой YouTube.
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