UNIKEY: семь из десяти россиян ищут новостройки на онлайн-платформах

Цифровые привычки людей меняются: три четверти покупателей готовы доверить ИИ рутинные задачи при выборе недвижимости, вроде первичного отбора предложений и сопоставления по ключевым параметрам, а 59% риелторов уже используют нейросети для подготовки текстов, фото и аналитики.
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