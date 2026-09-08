UNIKEY: семь из десяти россиян ищут новостройки на онлайн-платформах

Цифровые привычки людей меняются: три четверти покупателей готовы доверить ИИ рутинные задачи при выборе недвижимости, вроде первичного отбора предложений и сопоставления по ключевым параметрам, а 59% риелторов уже используют нейросети для подготовки текстов, фото и аналитики.