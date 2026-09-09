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Русский Днепропетровск

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В ожидании «грандиозного шухера»: что происходит в Одессе и при чем тут «Новый Иерусалим» Кушнера

В ожидании «грандиозного шухера»: что происходит в Одессе и при чем тут «Новый Иерусалим» Кушнера

Елена Кирюшкина 9 сентября 2026 г., 9:58   Одесская область замерла в предвкушении смены власти. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер ….

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