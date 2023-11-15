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Диогу Жота: «Равняюсь на Роналду. После 30 лет он забил больше голов, чем до 30»

Диогу Жота: «Равняюсь на Роналду. После 30 лет он забил больше голов, чем до 30»

«Когда ты молод, у тебя много энергии, но ты все равно совершаешь много ошибок, а с опытом всегда учишься.

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