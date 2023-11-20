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Где закончится СВО: Новая железная дорога в Крым отвечает на этот вопрос

Где закончится СВО: Новая железная дорога в Крым отвечает на этот вопрос

Если верить проекту строящегося транспортного маршрута, Россия пока не планирует брать Кривой Рог и Николаев Михаил Зубов Фото: Лев Федосеев/ТАСС Материал комментируют: Михаил Блинкин Правительство Запорожской области заявило о начале строительства дублера железнодорожной линии из Ростова-на-Дону до крымского Джанкоя.

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Комментарии
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Александр Николаевич
О чем Вы!? В армии не служили!? Железное правило замполита: &quot; СОЛДАТ не должен ни минуты сидеть без дела-дурь в голову полезет!&quot;  А Ж/Д войска сейчас без дела сидят!!!
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13 час.
ирина Гущина
Лишней ни одна дорога не будет! Вернём Херсон, Николаев, Одессу и Харьков - и там дороги построим. Если Киев станет российским, и туда хорошие дороги дойдут.
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9 час.
AM
Andrew Matseevsky
интересно. Типа то, где пройдет дорога, Россия обязуется не возвращать Украине. вот только не факт, что это у России получится. Херсон объявили российской территорией, потом подумали, переименовали в ХерСНим, вывезли лояльных России жителей и раздали им жилищные сертификаты. Город был оставлен без боя- Сталинград там устраивать не стали.  Так что лично я бы не стал спешить с такими вот стройками.
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3 час.

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