Где закончится СВО: Новая железная дорога в Крым отвечает на этот вопрос

О чем Вы!? В армии не служили!? Железное правило замполита: " СОЛДАТ не должен ни минуты сидеть без дела-дурь в голову полезет!" А Ж/Д войска сейчас без дела сидят!!!

Лишней ни одна дорога не будет! Вернём Херсон, Николаев, Одессу и Харьков - и там дороги построим. Если Киев станет российским, и туда хорошие дороги дойдут.

AM

Andrew Matseevsky

интересно. Типа то, где пройдет дорога, Россия обязуется не возвращать Украине. вот только не факт, что это у России получится. Херсон объявили российской территорией, потом подумали, переименовали в ХерСНим, вывезли лояльных России жителей и раздали им жилищные сертификаты. Город был оставлен без боя- Сталинград там устраивать не стали. Так что лично я бы не стал спешить с такими вот стройками.