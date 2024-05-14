Медработники Подмосковья присоединились к патриотической акции

Акция «Георгиевская ленточка» прошла во многих первичных и городских профсоюзных организациях. К патриотическому мероприятию присоединились медработники Раменского, Можайска, Талдома, Коломны и других округов Московской области.
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