Разрезала шторы и тюль на квадраты и сэкономила. Сшила дизайнерскую вещь для интерьера

Не торопитесь выбрасывать шторы и тюль, которые больше не нужны/порвались и т. п. Разрежьте их на квадраты и сшейте из ткани необыкновенную, дизайнерскую, практичную вещь для интерьера! Благодаря пошаговому гайду процесс шитья интуитивно понятен — с ним справятся и начинающие мастерицы.