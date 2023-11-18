Разрезала шторы и тюль на квадраты и сэкономила. Сшила дизайнерскую вещь для интерьера

Не торопитесь выбрасывать шторы и тюль, которые больше не нужны/порвались и т. п. Разрежьте их на квадраты и сшейте из ткани необыкновенную, дизайнерскую, практичную вещь для интерьера! Благодаря пошаговому гайду процесс шитья интуитивно понятен — с ним справятся и начинающие мастерицы.
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