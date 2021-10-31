В Киеве епископ ПЦУ набросился на женщину-соседку по дому из-за русского языка. Конфликт между служителем так называемой раскольнической "Православной церкви Украины" и его соседкой по многоквартирному дому описал интернет-портал "Факты".
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