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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иман Шамперт о Дюрене: «А видит ли вообще остальная лига в тебе игрока на 190 миллионов?»

Экс-игрок НБА Иман Шамперт призвал Джейлена Дюрена принять предложение « Детройта » на 190 миллионов долларов и не рисковать своим будущим ради погони за максимальным контрактом.

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