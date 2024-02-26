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Боксеру Кевину Джонсону подарили квартиру в Самаре

Боксеру Кевину Джонсону подарили квартиру в Самаре

Боксер Кевин Джонсон, недавно получивший российский паспорт, стал обладателем квартиры в Самаре. После получения сертификата на недвижимость спортсмен рассказал «Известиям», почему этот город так запал ему в сердце.

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