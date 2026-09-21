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Тульские новости

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Тульские росгвардейцы пресекли 49 правонарушений за неделю

Тульские росгвардейцы пресекли 49 правонарушений за неделю

За неделю сотрудники Росгвардии совершили более 150 выездов по сигналу «Тревога», из них свыше 90 — на охраняемые объекты.

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