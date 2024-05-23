ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Самаров
    Ослоебы ментов скупили, и чувствуют себя вольготно! Всех продажных ментов и судей надо ебашить не меньше мастурбеков,...Один вырвался, вт...
  • Сидор Сидоров
    Где-то прочитал, что Китай руководствуется  всего двумястами законами. А у нас их сосчитать невозможно. Вывод? Чем бо...Мигранты вернувши...
  • Yvan
    В октябре 2020 года Мишустин поручил подготовить список о невыполнении поручений президента. Всего у правительства на...Новые идеи Татьян...

Дмитрий Медведев «наехал» на Яндекс, усомнившись, что он все еще российская компания. Национализация Яндекса?

Дмитрий Медведев «наехал» на Яндекс, усомнившись, что он все еще российская компания. Национализация Яндекса?

Моя Россия Дмитрий Медведев - фото из сети Жесткий Медведев Некогда президент большой страны, а ныне зампред СБ РФ Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще эпатирует аудиторию своего телеграм-канала хлесткими публикациями, приправленными нецензурной бранью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Васиков
Яндекс всегда была отстой. Только отстой на наши деньги в интересах запада.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх