Дмитрий Медведев «наехал» на Яндекс, усомнившись, что он все еще российская компания. Национализация Яндекса?

Моя Россия Дмитрий Медведев - фото из сети Жесткий Медведев Некогда президент большой страны, а ныне зампред СБ РФ Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще эпатирует аудиторию своего телеграм-канала хлесткими публикациями, приправленными нецензурной бранью.
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