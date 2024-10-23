Аграрная экономика США находится в рецессии — экономисты

Более половины из 70 экономистов сельского хозяйства, опрошенных в Farm Journal’s Ag Economists' Monthly Monitor, считают, что сельскохозяйственная экономика Соединенных Штатов находится в рецессии, 22 октября сообщает новостной портал Agriculture.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии