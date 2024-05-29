OpenAI формирует Комитет по безопасности для мониторинга новых разработок в области искусственного интеллекта

Американская научно-исследовательская организация OpenAI, известная своими прорывными достижениями в области искусственного интеллекта (ИИ), в последнее время находится под сильным давлением общественности и экспертов по безопасности.
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