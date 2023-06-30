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Всемирный банк предоставит Украине очередной кредит на «восстановление» страны

Всемирный банк предоставит Украине очередной кредит на «восстановление» страны

Совет исполнительных директоров Всемирного Банка (ВБ) принял решение о предоставлении Украине кредита в размере 1,5 млрд долларов на «восстановление» страны.

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