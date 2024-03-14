Трамп: страны ЕС должны выделять на помощь Украине средства наравне с США

Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Европейские страны должны выделять на помощь Украине столько же средств, сколько Соединенные Штаты, иначе это будет несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам, заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.