Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу в Омске

Главное из заявлений президента России:➖Россия и Казахстан активно сотрудничают на международной арене, заявил Путин;➖Отношения наших стран развиваются успешно и носят стратегический характер➖Россия – крупнейший инвестор в экономику Казахстана;➖Полевые работы на месте строительства в Казахстане АЭС "Балхаш", которую строит Росатом, завершаются➖Тысячи казахстанцев учатся у нас в российских вузах ;➖Путин обещал проинформировать президента Казахстана Токаева о текущей ситуации в украинском конфликте;Главное из заявлений президента Казахстана:➖Вы (обращаясь к Путину) проявили максимум политической гибкости во время Анкориджа на Аляске ➖Предложил заморозить конфликт на Украине;➖Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.