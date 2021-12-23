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Предприятия обязали нейтрализовывать вред окружающей среде

Предприятия обязали нейтрализовывать вред окружающей среде

Правительственный закон, согласно которому промышленные предприятия должны будут ликвидировать урон, нанесенный окружающей среде их деятельностью, приняла Госдума, 21 декабря сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

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