Отдых в Абхазии на новогодние праздники обойдется на 15-20% дешевле, чем в Сочи. Количество бронирований новогодних туров в соседнюю республику увеличилось на 10-20% по сравнению с 2023 годом.
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Отдых в Абхазии на новогодние праздники обойдется на 15-20% дешевле, чем в Сочи. Количество бронирований новогодних туров в соседнюю республику увеличилось на 10-20% по сравнению с 2023 годом.