Notamedia. Integrator: как ИИ перестраивает управленческие роли

ИИ не заменит менеджеров, но уже сейчас предлагает ответить на вопрос: а зачем компании нужен руководитель, который только передает информацию от топ-менеджмента линейным сотрудникам? Искусственный интеллект постепенно забирает на себя часть привычных управленческих задач: подготовку отчетов, анализ данных, контроль сроков и процессов, а также координацию разных операций.