Пушков назвал маньяком нового главу минобороны Великобритании

Global Look Press/I-Images/Keystone Press Agency Российский сенатор Алексей Пушков назвал "маньяком" главу минобороны Великобритании Гранта Шэппса, который не исключил возможности отправки британских солдат на Украину.
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