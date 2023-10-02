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Пушков назвал маньяком нового главу минобороны Великобритании

Пушков назвал маньяком нового главу минобороны Великобритании

Global Look Press/I-Images/Keystone Press Agency Российский сенатор Алексей Пушков назвал "маньяком" главу минобороны Великобритании Гранта Шэппса, который не исключил возможности отправки британских солдат на Украину.

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