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Intel откладывает строительство предприятий в Германии, но не отказывается от ...

Intel откладывает строительство предприятий в Германии, но не отказывается от ...

Intel откладывает строительство предприятий в Германии, но не отказывается от проектаКомпания Intel отложила строительство комплекса Fab 29 по производству чипов в немецком Магдебурге, решение было принято в тесной координации с правительством земли Саксония-Анхальт.

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