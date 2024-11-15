Intel откладывает строительство предприятий в Германии, но не отказывается от проектаКомпания Intel отложила строительство комплекса Fab 29 по производству чипов в немецком Магдебурге, решение было принято в тесной координации с правительством земли Саксония-Анхальт.
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